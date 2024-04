MotoGP GP Spagna 2024, Bagnaia: “Stiamo lavorando per risolvere problemi”

Si avvicina un nuovo appuntamento per la MotoGP, che questo fine settimana sarà protagonisa sul circuito di Jerez, in Spagna. Pecco Bagnaia non sta vivendo un inizio di stagione dei migliori e parla così ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo trovare più performance. Abbiamo avuto qualche complicazione per via di queste vibrazioni che non si sa da dove arrivino e risultano poco prevedibili. Una strada la stiamo trovando: questa moto ha un bilanciamento un po’ diverso e stiamo lavorando”. “Preoccupato? Se fossimo a metà campionato sì: certo 30 punti non sono pochi, purtroppo abbiamo buttato via una gara per un contatto”, risponde. Alla vigilia delle prime libere ha parlato anche il compagno di scuderia Enea Bastianini: “Veniamo da due podi, è bello tornare qui: abbiamo buone basi per far bene. Ho le idee chiare, ma al momento è presto per parlare. Ci vorrà qualche gara ancora prima di sapere qualcosa”.