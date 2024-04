Curling, Mondiali doppio misto 2024: prima sconfitta per l’Italia, passa la Svizzera 8-4

Arriva la prima sconfitta per l‘Italia nei Mondiali doppio misto di Oestersund 2024. La coppia Stefania Constantini-Francesco De Zanna si arrende per 8-4 a un’ottima Svizzera, con la coppia marito e moglie composta da Yannick Schwaller e Briar Schwaller-Huerlimann. Azzurri che tornano sul ghiaccio svedese dopo il successo di poche ora fa sulla Spagna, ma non riescono a replicare la buona prova di questa mattina. Italia sempre in rincorsa che ha pagato l’avvio a marce basse con il 2-0 del primo end a favore della Svizzera, poi brava ad amministrare il vantaggio fino alla fine. Nel Girone A ora ci sono solo tre squadre imbattute. Estonia, Germania e proprio la Svizzera guidano la classifica. Italia che si trova nel quartetto di formazioni con una vittoria e una sconfitta (con Danimarca, Giappone e Turchia). Constantini e De Zanna torneranno sul ghiaccio domani, domenica 21 aprile, alle ore 14.00 per la sfida alla Francia, che ha ottenuto due sconfitte su due partite giocate.

LA PARTITA

Partita che si apre con la Svizzera di mano nel primo end. Gli elvetici partono forte e si portano subito sul 2-0. Avvio complicato per l’Italia, che commette qualche sbavatura ma riesce a limitare i danni restando in scia sul 2-1 Svizzera nel secondo end. Svizzera che tenta l’allungo nel terzo end, ma Constantini è brava a liberare il centro e a concedere un solo punto agli elvetici che salgono sul 3-1. Un punto a testa nel quarto e nel quinto end e si va sul 4-2 Svizzera a tre mani dalla fine. Il sesto end regala speranze all’Italia in vista del finale di partita. Gli azzurri portano subito due stone al centro e le difendono fino alla fine pareggiando i conti sul 4-4. Nel settimo end arriva lo scatto decisivo della Svizzera, che si riporta a +2 sul 6-4 a una mano dalla fine. Nell’ottavo end l’Italia tenta il tutto per tutto, ma Constantini non riesce a liberare la casetta dalle stone della Svizzera, che vince 8-4.