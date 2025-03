Tutto pronto a Moose Jaw, in Canada, per l’edizione 2025 dei Mondiali maschili di curling. Sul ghiaccio del Temple Gardens Centre si sfideranno le migliori 13 nazioni del pianeta, per una rassegna che si aprirà il 29 marzo per poi chiudersi domenica 6 aprile. Ai nastri di partenza del torneo ci sono Austria, Cina, Canada, Corea del Sud, Germania, Giappone, Norvegia, Repubblica Ceca, Scozia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti insieme ovviamente all’Italia. Gli Azzurri sono reduci dalla splendida medaglia di bronzo vinta lo scorso anno nell’edizione disputata a Schaffhausen (Svizzera).

Lo staff tecnico italiano, composto dal direttore tecnico Marco Mariani e dall’allenatore Ryan Fry ha annunciato la composizione della squadra. I convocati sono Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Joel Retornaz (Fiamme Oro). Con loro anche Giacomo Colli (C.C. Dolomiti) nel ruolo di alternate. L’Italia punta forte sull’esperienza di Retornaz, che guiderà la squadra in qualità di skip per l’undicesima volta ai campionati mondiali. Una formazione ormai consolidata, con Mosaner che è balzato agli onori della cronaca anche per l’oro olimpico nella prova mista di Pechino 2022 insieme a Stefania Constantini.

Proprio i due nelle ultime settimane hanno avanzato l’ipotesi di tornare a gareggiare in coppia verso le Olimpiadi di Milano-Cortina, distanti ormai meno di un anno. Proprio i Mondiali 2025 di Moose Jaw rappresenteranno anche l’ultima opportunità di qualificazione diretta ai Giochi, un obiettivo che naturalmente non riguarda l’Italia dal momento che Retornaz e compagni sono già qualificati come paese ospitante.

Il format dei Mondiali non cambia rispetto alle ultime edizioni. Tutte e tredici le squadre si sfideranno tra loro in una prima fase round robin, al termine della quale le prime due classificate saranno direttamente qualificate alle semifinali. Alle loro spalle le piazzate dal terzo al sesto posto disputeranno un playoff che determinerà le altre due possibilità di ingresso nella zona medaglie.

Lo scorso anno l’Italia riuscì ad acciuffare la medaglia di bronzo grazie a una grandissima rimonta ai danni della Scozia. Nella finale per il terzo e quarto posto, gli Azzurri risalirono infatti dal 3-6 in favore di Mouat e compagni fino a vincere per 7-6 all’extra end. La speranza è che anche quest’anno il Team Retornaz possa fare grandi cose e confermarsi ai vertici.