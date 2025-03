A Marrakech va in scena la tappa di Coppa del Mondo di spada, con in azione sia la categoria femminile che quella maschile. Sulle pedane marocchine sono nove le azzurre del CT Dario Chiadò che trovano la qualificazione per il tabellone principale. Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Federica Isola risultavano già qualificate grazie al posizionamento nel ranking. L’intesa fase preliminare ha consegnato il pass al tabellone da 64 anche a Lucrezia Paulis, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Gaia Caforio e Roberta Marzani. Carola Maccagno, Alessandra Bozza e Alice Clerici si sono invece fermate al turno da 128. La tappa di Coppa del Mondo proseguirà domani con la seconda giornata di gare, dedicata al tabellone principale da 64.

Coppa del Mondo Marrakech, i risultati delle fasi preliminari

Tabellone principale da 64 (sabato)

Paulis (ITA) – Ulltjarn (Swe)

Marzani (ITA) – Kim (Kor)

Fiamingo (ITA) – Yoshimura (Jpn)

Santuccio (ITA) – Xing (Chn)

Foietta (ITA) – Bezhura (Ukr)

Kowalczyk (ITA) – Hsieh (Hkg)

Caforio (ITA) – Yu (Chn)

Isola (ITA) – Klasik (Pol)

Rizzi (ITA) – Park (Kor)

Tabellone preliminare da 64

Paulis (ITA) b. Washington (Usa) 13-12

Foietta (ITA) b. Vanryssel (Fra) 15-7

Kowalczyk (ITA) b. Janelli (Pol) 15-10

Caforio (ITA) b. Hess Sancho (Ger) 15-11

Marzani (ITA) b. Lixandru (Esp) 15-11

Tabellone preliminare da 128

Paulis (ITA) b. Boone (Ned) 15-4

Hersant (Fra) b. Maccagno (ITA) 15-13

Foietta (ITA) b. Heinz (Ger) 15-5

Sersot (Fra) b. Bozza (ITA) 15-14

Kowalczyk (ITA) b. Kirpu (Est) 15-10

Hilbrig (Ger) b. Clerici (ITA) 15-10

Caforio (ITA) b. Correa Santa (Col) 15-7

Marzani (ITA) b. Skolysheva (Geo) 15-8

Tabellone preliminare da 256

Maccagno (ITA) b. Chwojnik (Arg) 15-10

Kowalczyk (ITA) b. Jaakkola (Fin) 15-7

Caforio (ITA) b. Posada (Ven) 15-5

Fase a gironi

Lucrezia Paulis: sei vittorie, nessuna sconfitta

Alice Clerici: cinque vittorie, una sconfitta

Roberta Marzani: cinque vittorie, una sconfitta

Nicol Foietta: quattro vittorie, due sconfitte

Alessandra Bozza: tre vittorie, due sconfitte

Carola Maccagno: tre vittorie, due sconfitte

Gaia Caforio: tre vittorie, tre sconfitte

Sara Maria Kowalczyk: tre vittorie, tre sconfitte

Classifica: 98. Alice Clerici, 126. Alessandra Bozza, 129. Carola Maccagno

La prova maschile: sei azzurri nel tabellone principale

Alle nove donne l’Italia aggiunge anche sei uomini, che domani scenderanno in pedana per la gara individuale maschile. Se Davide Di Veroli era già qualificato in virtù del suo piazzamento nel ranking, Andrea Santarelli, Enrico Piatti e Simone Mencarelli si sono invece qualificati grazie a un percorso netto nella fase a gironi, chiusa dai tre spadisti italiani senza alcuna sconfitta. Infine hanno conquistato l’accesso al tabellone principale anche Gianpaolo Buzzacchino e Valerio Cuomo, usciti vittoriosi dai tabelloni preliminari.

Niente da fare purtroppo per gli altri italiani scesi in pedana. Giulio Gaetani, Marco Paganelli, Gabriele Cimini e Filippo Armaleo sono stati sconfitti nel turno da 128, mentre Nicolò Del Contrasto e Giacomo Paolini hanno alzato bandiera bianca nel turno da 256.

Una volta terminate le competizioni individuali, la quattro giorni di Marrakech si concluderà domenica con le due prove a squadre.

