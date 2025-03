Dorival Junior non è più il commissario tecnico del Brasile. La federcalcio verdeoro ha comunicato ufficialmente l’esonero dell’allenatore, per il quale è stata fatale la pesante sconfitta per 4-1 contro gli storici rivali dell’Argentina nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026. “L’allenatore Dorival Júnior non dirige più la squadra brasiliana. La Federazione ringrazia il professionista e gli augura successo nel proseguire la sua carriera”, si legge nel comunicato. Gli stessi vertici federali affermano come sia ancora in corso la ricerca di un sostituto.

Si spreca quindi il totonome, con Carlo Ancelotti che torna nuovamente a far parlare di sè come possibile ipotesi per una delle panchine più affascinanti nel mondo del calcio. L’attuale tecnico del Real Madrid è però sotto contratto con le Merengues fino al 2026, un dettaglio non di poco conto. Sembrano quindi in aumento le quotazioni per il 70enne Jorge Jesus, portoghese che nel corso degli ultimi anni ha allenato Benfica, Sporting, Flamengo e Fenerbahce. Attualmente siede sulla panchina araba dell’Al-Hilal, dove tra gli altri guida anche vecchie conoscenze della Serie A come Koulibaly, Cancelo e Milinkovic-Savic.

Quel che è certo è che il mandato di Dorival Junior, arrivato alla guida del Brasile nel gennaio 2024, si chiude con un bilancio altamente negativo. Lo scorso anno la Selecao non è andata oltre i quarti di finale della Copa America, eliminata ai rigori dall’Uruguay. A questo aggiungiamo il pessimo bilancio negli scontri diretti con l’Argentina, che ha vinto quattro degli ultimi cinque match disputati tra Verdeoro e Albiceleste. L’ultima vittoria brasiliana risale infatti addirittura al 2019.

Nonostante il momento davvero difficile, la qualificazione del Brasile al Mondiale 2026 che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico non sembra a rischio. La Selecao infatti, a quattro turni dalla fine delle Qualificazioni sudamericane, si trova al terzo posto con sei punti di vantaggio sul Venezuela e sette sulla Bolivia ottava. Il format delle qualificazioni prevede che le prime sei siano automaticamente qualificate al Mondiale, mentre la settima classificata si vada a giocare il posto negli spareggi interzona.