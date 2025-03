L’Italia femminile di curling è pronta per i Campionati mondiali in scena a Uijeongbu, in Corea del Sud, tra i 15 e il 23 marzo. La rassegna iridata ha raggiunto la sua quarantaquattresima iridata e per l’occasione saranno tredici le nazioni a partecipare: Canada, Cina, Danimarca, Italia, Giappone, Corea del Sud, Lituania, Norvegia, Scozia, Svezia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti. La città coreana ospiterà per la prima volta un evento internazionale di curling, dopo che nel 2009 era stata un altro polo coreano, Gangneung, a fare da palcoscenico alla rassegna iridata femminile.

Le squadre giocheranno una prima fase di round-robin, al via sabato 15 marzo fino a venerdì 21 marzo. Successivamente, le prime sei formazioni classificate passeranno alla fase a eliminazione diretta, con l’assegnazione delle medaglia in programma per domenica 23 marzo. Le azzurre, arrivate quarte la scorsa stagione, tenteranno di raggiungere la fase a eliminazione diretta e arrivare quanto più in alto in classifica. Lo staff tecnico azzurro composto dal d.t. Marco Mariani e dall’allenatore Soren Gran hanno convocato Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti).

“La squadra ha lavorato bene e arriviamo preparati a questo appuntamento in cui le avversarie saranno estremamente agguerrite per centrare la qualificazione alle prossime Olimpiadi – dichiara il d.t. azzurro Marco Mariani -. Ci siamo concentrati molto sulla tecnica nelle ultime settimane per alzare la performance dei tiri. Sappiamo che il livello sarà alto ma il nostro obiettivo è raggiungere i playoff per poi mettere sul ghiaccio tutto quello che abbiamo preparato. Marta Lo Deserto ha avuto un piccolo contrattempo fisico ma raggiungerà presto la squadra, pronta per aggregarsi al gruppo“.