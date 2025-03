L’Italia vince contro la Lettonia per 35-30 nella partita valida per la quarta giornata del Gruppo 4 di qualificazione degli EHF Euro 2026 di pallamano. Il Direttore Tecnico Bob Hanning esordisce così con una vittoria, ottenuta sul campo di Jelgava. La Nazionale tornerà in Italia il prossimo 16 marzo e Hanning vivrà la sua prima partita casalinga al Palasport Sa Rodia di Oristano. In Lettonia, intanto, gli italiani mettono a segno la loro seconda vittoria nel girone, portandosi in vetta con Spagna e Serbia.

Prova di forza per Leo Prantner, che chiude la serata con 15 reti ed entra nella storia dei marcatori azzurri per numero di gol segnati nella stessa partita. Prantner eguaglia il record di Zaim Kobilica, risalente al gennaio 2005 contro Cipro, in una partita terminata 29-26. Il match non vede un grande impegno difensivo da parte delle due squadre e dopo trentotto minuti i gol totali sono già 45. Gli errori non mancano, ma la formazione di Hanning riesce a mantenersi in testa per tutta la partita. Si tratta della sesta vittoria consecutiva contro la Lettonia e la nona nelle ultime tredici partite della Nazionale.

LE PAROLE DEL DT HANNING

“Per prima cosa sono contento della vittoria e di avere trovato delle buone soluzioni nel gioco in superiorità numerica. Non abbiamo però avuto sufficiente pressione in difesa, abbiamo subito troppi gol facili e non siamo riusciti a controllare il pivot. Questo aspetto non è stato soddisfacente a mio avviso“, dichiara Hanning a fine partita. “Abbiamo il potenziale per vincere con più scioltezza questo genere di situazioni e di partite. Tuttavia abbiamo commesso troppi errori al tiro, pur riuscendo a ritrovare un buon gioco nella seconda parte di gara. In generale 35 gol segnati sono un dato positivo, ma i 30 subiti sono troppi. Detto questo, la prima partita non è mai facile. Abbiamo avuto solo quattro giorni di lavoro in allenamento e abbiamo comunque fatto un buon lavoro con la squadra. Procediamo verso il prossimo step con la partita di domenica“.

La parola passa poi al portiere Domenico Ebner: “Siamo contenti della vittoria al ritorno in campo. La Lettonia ha giocato davvero un’ottima partita e ci ha causato diversi problemi. Credo comunque sia normale: eravamo alla prima partita con un nuovo allenatore, con nuovi sistemi, nuovi concetti da immagazzinare. Avevamo bisogno di questi due punti e siamo contenti di averli trovati. Credo che l’Italia sia in una fase di evoluzione della propria mentalità: stiamo cercando di ragionare come una squadra consapevole della propria forza, ma dobbiamo tenere sempre a mente che è necessario affrontare ogni squadra e ogni partita al massimo. Siamo comunque contenti perché questa Italia ha grande potenziale”.