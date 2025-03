La F1 è pronta a dare inizio alla stagione 2025. Il Circus parte da Melbourne, con il Gran Premio d’Australia che torna ad aprire il campionato per la prima volta dal 2019. Il weekend andrà in scena sul circuito di Albert Park, lungo 5.278 chilometri e che prevede un totale di quattordici curve. I freni saranno mediamente sollecitati e verranno usati per circa l’11% della gara, lunga 58 giri. Sarà fondamentale seguire il comportamento delle vetture in curva 11, dove i piloti dovranno ridurre la velocità di 184 chilometri orari. La pista, modificata nel 2021, vanta quattro zone DRS: solo Singapore ne ha così tante. Il Gran Premio australiano sarà un importante banco di prova per le squadre, ma la situazione in griglia potrebbe essere resa ancor più caotica dal maltempo. Infatti, il ciclone Alfred che sta colpendo l’Australia in questi giorni, dovrebbe raggiungere Melbourne domenica, proprio durante le ore della gara.

Per quanto riguarda la scelta delle gomme, Pirelli ha confermato le mescole dello scorso anno. Il fornitore ufficiale opta per le tre mescole più morbide, ovvero C3, C4 e C5, corrispondenti rispettivamente alla P Zero White Hard, la P Zero Yellow Medium e la P Zero Red Soft. Rispetto al 2024, Pirelli ha lavorato sulla C3 per renderla di più facile adattamento per il bilanciamento, mentre ha modificato la C4 per ridurre il graining.

McLaren in testa, seguono Ferrari e Mercedes. Incognita Red Bull

Gli equilibri nel paddock sono al momento sconosciuti e i tempi registrati nei test pre stagionali non possono essere considerati indicatori affidabili. Nonostante ciò, si presume che McLaren si imporrà con decisione come una delle maggiori forze, riprendendo da dove aveva terminato la stagione 2024. Ferrari ha dato segnali positivi in Bahrain con la sospensione anteriore pull-road, anche se entrambi i piloti avevano dovuto fare i conti con il bilanciamento. Discorso simile per Mercedes, che parrebbe trovarsi in una posizione simile a quella occupata nella stagione 2024. Rimane una grande incognita Red Bull: la squadra di Milton Keynes ha avuto diverse difficoltà durante la tre giorni di test e l’effettivo potenziale della vettura è da scoprire. Se il maltempo dovesse abbattersi su Albert Park, sarebbe complesso riuscire a capire le potenzialità di squadre e piloti su pista asciutta, ma si scoprirebbero le carte sul bagnato.

Gli orari del weekend

In Italia si dovrà puntare la sveglia per seguire il fine settimana australiano. Le FP1 sono in programma per le 2:30 di venerdì mattina, seguite dalle prove libere 2 che partiranno alle 6:00. L’ultima sessione di prove libere andrà poi in scena alle 2:30 di sabato, mentre le qualifiche partiranno alle 6:00. Infine, il weekend culminerà con il Gran Premio alle 5:00 di domenica mattina.