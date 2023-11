Curling femminile, Kioti National: prima vittoria per l’Italia

A Westville Road, in Canada, si è concluso il Day-2 del Kioti National, secondo Grand Slam of Curling della stagione. Martedì scorso l’Italia femminile, seguita dall’allenatrice Violetta Caldart, aveva subito la sconfitta 3-10 contro le padroni di casa del Team Jones. Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei, Elena Antonia Mathis e Marta Lo Deserto sono tornate sul ghiaccio per il secondo match di round robin. Le rivali questa volta erano le statunitensi guidate da Tabitha Peterson, battute con il punteggio di 6-2. Prima metà dell’incontro molto equilibrata, tanto che alla metà dello stesso, la situazione era di parità assoluta (2-2). Le azzurre si sono issate sul 4-2 nella quinta mano e, dopo un parziale nullo, sono riuscite a fare la differenza nel finale. Rubata la mano nel settimo end, hanno fatto altrettanto in quello conclusivo. L’Italia femminile sarà nuovamente di scena alle 13.30 europee di giovedì contro le coreane del Team Gim. La controparte maschile, nel suo terzo match, sfiderà gli scozzesi del Team Mouat a partire dalle 17.