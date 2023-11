Coppa Italia Serie C 2023/24: il Rimini vince di misura col Perugia, finisce 1-0

Nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C il Rimini batte 1-0 davanti al proprio pubblico il Perugia e avanza agli ottavi di finale della competizione. La squadra di casa sblocca subito il risultato al minuto 8 grazie alla rete di Gabriele Capanni, alla seconda marcatura stagionale. Gli umbri provano a reagire per riportare la gara in pareggio calciando diverse volte nello specchio, ma gli manca la precisione per bucare la porta difesa da Colombo. Finisce così 1-0 per il Rimini, che negli ottavi di finale incontrerà il Cesena, in un derby romagnolo che si preannuncia infuocato.