Curling, Europei maschili Aberdeen 2023: festa Scozia e oro in casa, Svezia ko all’extra end

E’ festa Scozia agli Europei maschili di curling ad Aberdeen 2023. La squadra di casa trionfa infatti sul ghiaccio amico e si prende la medaglia d’oro, battendo all’extra end la Svezia in una finale da brividi e vissuta sul sottilissimo filo dell’equilibrio. Entrambe le formazioni hanno concesso davvero pochissimo a chi era di mano e dopo i primi due end, in cui rispettivamente arrivano due punti per gli scozzesi e poi due per gli svedesi, si marca al massimo un punto in ciascuno dei parziali. Con la mano nulla del quinto end si va sul 3-3 al riposo per il rifacimento ghiaccio, nel decimo end la Scozia è avanti e riesce a far marcare un punto alla Svezia, trascinando tutto all’extra end ma con il vantaggio del martello, fatto fruttare alla grande per il definitivo 6-5 che fa partire la festa grande.