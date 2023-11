Premier League, il Newcastle travolge il Chelsea 4-1. Il Brighton di De Zerbi vince in 10 a Nottingham

Il Newcastle batte il Chelsea 4-1 e si avvicina ai piani alti della classifica, lasciando i Blues invece a metà classifica. Al 13′ è Isak a sbloccare il risultato, ma al 23′ Sterling pareggia il conto. Nella ripresa c’è la svolta. Tra il 60′ e il 61′ il Newcastle trova altri due gol con Lascelles e Joelinton. E dieci minuti dopo James si fa espellere per doppio giallo, lasciando ad un Chelsea in 10 il compito di tentare la rimonta. La squadra di Howe gestisce, trova il poker con Gordon (83′) e conquista tre punti per salire a quota 23, a +7 proprio dal Chelsea che rischia di scivolare fuori dalla top 10 di Premier League.

Inferiorità numerica anche per il Brighton di De Zerbi che però vince 3-2 contro il Nottingham. Al 3′ Elanga apre le marcature, ma Ferguson (26′) e Joao Pedro (45+4′ e 58′) ribaltano il risultato. Al 73′ Dunk lascia in 10 i suoi per una doppia ammonizione e il Nottingham accorcia con un rigore di Gibbs-White al 76′. Negli altri risultati, il West Ham batte 2-1 il Burnley, mentre il Bournemouth supera 3-1 lo Sheffield. Vittoria per il Luton per 2-1 ai danni del Crystal Palace.