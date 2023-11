Curling, Europei Aberdeen 2023: vittoria importante per l’Italia femminile, battuta 7-6 la Scozia

Non delude anche l’Italia al femminile del curling, che vince e ottiene il suo seconco successo su tre incontri agli Europei di Aberdeen. Dopo la sconfitta di ieri mattina contro la Germania e il successo serale ai danni della Turchia, il team azzurro guidato da Stefania Constantini, e che vede all’opera anche Elena Antonia Kathis, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei e Marta Lo Deserto, ha sconfitto 7-6 la Scozia, proseguendo così la sua risalita in classifica. Ora le nostre ragazze sono al terzo posto insieme alla Svezia, dietro solamente a Svizzera e Norvegia a punteggio pieno.

Una sfida molto equilibrata sin dalle prime stone, con l’Italia che trova il vantaggio di misura nel primo end in cui era di mano per poi subire immediatamente il pareggio in quello successivo. Dopo un terzo end nullo, un errore abbastanza pesante di Morrison portava Constantini alla chance di conquistare un doppio punto che puntualmente arrivava al termine del quarto end per il 3-1 Italia.

Nell’end seguente le Azzurre restituivano il favore, con un ultimo tiro di Constantini che permetteva alle scozzesi di poter siglare con una doppia boccata ben tre punti che ribaltavano lo score vero il 4-3 in favore della formazione padrona di casa. Fortunatamente la reazione non tarda ad arrivare e prima arriva il punto del 4-4 e nel settimo end la mano rubata per il 5-4 Italia. La Scozia riesce a trovare nuovamente il pari sul 5-5, ma non di più. Le nostre hanno così la chance di controllare l’ottavo end in cui arriva un altro doppio punto che fissa il punteggio sul 7-5. Nell’end conclusivo Morrison non riesce nel colpaccio, marcando un punto ma non il secondo: finisce 7-6 e l’Italia può festeggiareil secondo successo di fila.