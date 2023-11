Italia U21, Ndour: “Bisogna vincere in Irlanda per chiudere l’anno in testa al girone”

Il giovane talento azzurro Cher Ndour ha parlato alla Rai in vista della gara dell’Italia Under 21 contro l’Irlanda: “La Nazionale Under 21 è il primo step nel calcio dei grandi e l’ultimo prima della Nazionale maggiore. Spero di continuare questo percorso di crescita, vestire la maglia azzurra è sempre un motivo d’orgoglio per me“. Poi ha proseguito sull’obiettivo degli azzurrini: “Siamo un gruppo nuovo e siamo stati bravi a reagire al primo pareggio contro la Lettonia: il non aver subito ancora gol in questo girone è un aspetto importante e testimonia l’unità nello spogliatoio. Vogliamo chiudere bene il 2023 con una vittoria in Irlanda e consolidare il primo posto prima delle partite di marzo“.

Ndour si è poi focalizzato sugli obiettivi personali: “Il mio sogno è quello di esordire con la Nazionale maggiore e vincere un Europeo o un Mondiale“. Per quanto riguarda un suo ritorno nel Belpaese anche a livello di club invece il classe 2004 del Psg ha frenato: “Sto bene all’estero, in estate ho avuto la possibilità di tornare ma in questo momento non fa parte dei miei piani. Un giorno lo farò, ma non so né dove né quando. La differenza con l’Italia è che, a parte Juventus e Atalanta, all’estero ci sono le seconde squadre che permettono di crescere in casa e di misurarsi con il calcio dei grandi. La mia idea è andare in una squadra e rimanerci: non mi sarebbe piaciuto andare in prestito“.