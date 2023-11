Serie A femminile, la Juventus travolge l’Inter 5-0

La Juventus travolge l’Inter 5-0 nell’ottava giornata della Serie A femminile. Una punizione pesantissima per le nerazzurre, che falliscono l’opportunità di scappare a +7 sul Milan (ieri fermato sull’1-1 dalla Sampdoria). La squadra bianconera invece risponde alla vittoria della Roma sul Sassuolo e si porta in seconda piazza a -3 dalle giallorosse, campionesse d’Italia in carica. Una vittoria indirizzata sin dai primi minuti, visto che dopo 5′ la Juve è già avanti di due reti: al 2′ Caruso firma l’1-0, tre minuti dopo Grosso raddoppia. Tra l’intervallo e il 52′ l’Inter spende tre cambi, inserendo Karchouni, Robustellini e Bugeja. Ma la situazione non cambia. Al 52′ e al 60′ Thomas firma la doppietta del 4-0. E al 79′ un rigore di Girelli rende ancora più pesante il risultato finale.