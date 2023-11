Curling, Europei Aberdeen 2023: l’Italia parte bene e travolge 10-1 l’Olanda

Ottimo avvio per l’Italia del curling maschile agli europei di Aberdeen 2023, in Scozia. Gli azzurri, capitanati da Joel Retornaz e con gli ottimi Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, travolgono per 10-1 l’Olanda all’esordio nel torneo continentale, conquistando un successo comodo in appena sei end senza dover proseguire oltre, dunque ben prima delle due ore di gioco.

L’Italia, in vetta al ranking maschile, reduce dalle vittorie nel Tour Challenge e nel National (due tornei Grande Slam) in Canada, non parte benissimo nel primo end in cui è di mano: conquistiamo un punto, ma sprechiamo la grande chance di metterne a referto come minimo un altro. Gli oranje pasticciano tanto nel secondo end. Retornaz è preciso, malissimo invece Goesgens che sbaglia la sbocciata e così regala altri due punti all’Italia. Mano rubata anche nel terzo end, dove per gli azzurri si era messa male: erano ormai a un passo due punti per gli olandesi, invece Goesgens è ancora impreciso e ci prendiamo un altro punto per il 4-0. Quarto end ancora disastroso per i nostri rivali: Goesgens sa solo sbagliare, ci prendiamo altri due punti in modo davvero agevole e il 6-0 sa di sentenza. Nel quinto parziale questa volta gli olandesi sono chirurgici e il nostro team decide di limitare i danni e di giocare per concedere appena un punto, in modo tale da non far rientrare in partita i nostri avversari, che nel sesto end provano il tutto per tutto ma vanno incontro a un clamoroso harakiri: e così, Retornaz trova la bocciata e contestualmente inserisce quattro stone azzurre a punto, il 10-1 è incolmabile per i nostri avversari che si arrendono prima di giocare il settimo end.