Weston McKennie ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale statunitense per una tendinopatia al ginocchio sinistro. Il comunicato degli USA spiega che le condizioni fisiche del giocatore juventino si sono aggravate dopo la partita contro Trinidad e Tobago. McKennie tornerà a Torino a scopo precauzionale e al momento non è in dubbio per il match contro l’Inter.