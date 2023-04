Benfica-Inter e Milan-Napoli: programma, date e dove vederle in tv e streaming

Torna la Champions League e tornano protagoniste le squadre italiane, impegnate nei quarti di finale. Ecco tutte le informazioni per seguire Benfica-Inter e Milan-Napoli: il programma, le date, gli orari, i canali e dove vederle in diretta tv e streaming. Tutte le squadre vogliono ovviamente fare bene e mettere in discesa il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno.

Dove vedere Benfica-Inter?

DATA: Martedì 11 aprile

ORARIO: 21.00

CANALE: Sky Sport Uno e Canale 5

STREAMING: SkyGo, NOW e Mediaset Infinity

Dove vedere Milan-Napoli?

DATA: Mercoledì 12 aprile

ORARIO: 21.00

CANALE: Amazon Prime Video

STREAMING: Amazon Prime Video