Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi 2023: calendario tappe, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario tappe e il programma del Giro dei Paesi Baschi 2023, di scena dal 3 all’8 aprile sulle strade mosse e tortuose del nord della Spagna. Una corsa che rappresenta per molti un importante test per il proseguo della stagione e in particolar modo per il Tour de France, come dimostrato dalla presenza di Jonas Vingegaard, Egan Bernal, il campione uscente Daniel Martinez, Enric Mas, David Gaudu e Simon Yates insieme a tanti altri. Sei tappe complicate, con poca pianura e tanti GPM da affrontare senza alcuna cronometro. Insomma, un percorso che sembra favorire gli scalatori. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – Il Giro dei Paesi Baschi 2023 sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport ogni giorno a partire dalle 15:30, ma anche in diretta streaming tramite Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Non è invece prevista al momento la diretta in chiaro. Sportface vi racconterà la corsa giorno per giorno con le classifiche aggiornate, per non farvi perdere nulla di questo importante appuntamento. Di seguito il calendario completo con il dettaglio degli orari.

Calendario e orari Giro dei Paesi Baschi 2023

Prima tappa, lunedì 3 aprile

Vitoria-Gasteiz – Labastida (165,4 km): partenza 13:20, arrivo 17:30 circa

Seconda tappa, martedì 4 aprile

Viana – Leitza (193,8 km): partenza 12:30, arrivo 17:30 circa

Terza tappa, mercoledì 5 aprile

Errenteria – Villabona (162,2 km): partenza 13:25, arrivo 17:30 circa

Quarta tappa, giovedì 6 aprile

Santurtzi – Santurtzi (175,7 km): partenza 13:05 , arrivo 17:30 circa

Quinta tappa, venerdì 7 aprile

Amorebieta – Amorebieta (164,5 km): partenza 13:20, arrivo 17:30 circa

Sesta tappa, sabato 8 aprile

Eibar – Eibar (137,8 km): partenza 14:00, arrivo 17:30 circa