Le delegazioni azzurre degli sport invernali si preparano a una serie di impegni in programma per i prossimi giorni. Gli atleti di combinata nordica – Aaron Kostner, Alessandro Pittin e Raffaele Buzzi- affronteranno una nuova tappa di Coppa del Mondo, in programma a Seedelf, in Austria, a partire da giovedì 30 gennaio. Il primo giorno di gara sarà dedicato al Provisional Competition Round, che precederà la mass start, l’individual compact e il gundersen dei giorni successivi. E’ inoltre prevista la partecipazione dell’Italia nella Continental Cup a Lillehammer, in Norvegia, a cui prenderanno parte Daniela Dejori, Veronica Gianmoena, Stefano Radovan ed Eros Consolati. La tappa norvegese andrà in scena tra il 31 gennaio e il 2 febbraio, con due gundersen femminili e tre maschili, con il coinvolgimento del trampolino Hs98.

FREESTYLE, COPPA DEL MONDO: SETTE ITALIANI A VEYSONNAZ

Appuntamento di Coppa del Mondo anche per il freestyle, con sette azzurri convocati nella tappa di skicross di Veysonnaz, in Svizzera. La prima qualifica è in programma per il 30 gennaio, con la seconda sessione prevista per il 31. Le gare si terranno sabato 1, alle ore 12:35, e domenica 2 febbraio, alle ore 13:00. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha convocato Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Federico Tomasoni, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Jole Galli.

SALTO CON GLI SCI, COPPA DEL MONDO: CINQUE AZZURRI A WILLINGEN

A Willingen, in Germania, andrà in scena la tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci, che vedrà coinvolte sia la categoria maschile che quella femminile. La prova mista a squadre aprirà le danze il 31 gennaio, con la duplice sfida individuale in programma per sabato 1 febbraio. Infine, domenica 2 febbraio, gli uomini saranno impegnati in gara 2. L’Italia vanterà cinque atleti in gara: Alex Insam e Francesco Cecon per la categoria maschile, Annika Sieff, Lara e Jessica Malsiner per la femminile.

SNOWBOARD: IL RADUNO A LIVIGNO

La squadra di snowboard si prepara invece per la prossima sfida di Coppa del Mondo, prevista a St. Come, in Canada, tra il 15 e i 16 febbraio. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha previsto un raduno di allenamento tra venerdì 31 gennaio e mercoledì 5 febbraio a Livigno. Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Jasmin Coratti, Elisa Fava, Elisa Caffont e Lucia Dalmasso sono gli atleti selezionati per la cinque giorni di preparazione.