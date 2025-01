Dopo l’esonero di Paulo Fonseca in casa Milan si è scatenata un’altra bufera. Un’altra testa rischi di saltare prima del tempo e i prossimi giorni saranno decisivi: i tifosi sono col fiato sospeso.

Dall’arrivo di Sergio Conceicao il Milan ha collezionato due vittorie, una sconfitta e un pareggio in Serie A, portando però a casa una Supercoppa Italiana vinta contro i cugini dell’Inter e dopo aver sconfitta la Juventus. Il tecnico portoghese non ha ereditato un ambiente stabile e sta ancora lavorando per rimettere insieme i cocci della gestione Fonseca, tuttavia l’exploit recente tra lui e Calabria ha fatto molto discutere.

L’obiettivo dei rossoneri è molto chiaro: raggiungere la qualificazione in Champions League. Con una gara ancora da giocare il Milan è a quota 34 punti e di fatto il quarto posto, occupato ora dalla Lazio, non è così distante se consideriamo le 17 giornate a disposizione di Conceicao e dei suoi ragazzi. Se da un lato è vero che i rossoneri hanno portato a casa un trofeo in questa stagione, è altrettanto vero che per la prossima stagione sarà necessario un mercato oculato, fatto di giovani da affiancare a profili di più vasta esperienza. Proprio per questo dopo la Juventus, anche il Milan aveva avviato il progetto Futuro a giungo dello scorso anno.

Milan Futuro, Bonera a rischio esonero

Non sta andando molto bene la prima annata del Milan Under 23, impegnato nel Girone B del campionato di Serie C. La squadra di Daniele Bonera ha collezionato solo 3 vittorie in stagione e un pesantissimo bottino di 11 sconfitte, proiettando i giovani rossoneri in piena zona play-out e a 4 punti dall’ultima posizione occupata dalla Legnano Salus. Con una differenza reti che si attesta a – 17, quella del Milan U23 è la seconda peggior difesa e se considerata insieme al terzo peggior attacco il gioco è presto fatto. Un ruolino di marcia che forse nessuno avrebbe immaginato per il nuovo progetto del Milan.

Come riporta sul suo profilo X, Matteo Moretto sembra certo di un esonero per Daniele Bonera, qualora il tecnico non riesca ad uscire vittorioso dalla prossima gara in casa della Spal. Sarà fondamentale per il Milan guadagnare una vittoria e mangiare 3 punti a una diretta concorrente come la compagine ferrarese e portarsi a 5 punti dalla quindicesima posizione. In caso contrario il destino di Bonera sarà scontato secondo Moretto: “Milan Futuro, Daniele Bonera a rischio esonero. Riflessioni in corso. La prossima partita contro la Spal probabilmente sarà decisiva”.