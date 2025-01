La spada maschile vola a Heidenheim, in Germania, per il Gran Prix valido per la stagione 2024/2025. Le ragazze della spada, invece, saranno a Barcellona. Un totale di 24 azzurri in pedana per il direttore tecnico Dario Chiadò. 6-8 febbraio le date del torneo maschile, 7-9 febbraio le date del femminile. A Heidenheim saranno impegnati nell’individuale Davide Di Veroli (fresco reduce dal bronzo nel GP di Doha), Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Cuomo, Luca Diliberto, Matteo Galassi e Simone Mencarelli. La prima giornata sarà dedicata a gironi e turni preliminari, venerdì 7 spazio al tabellone principale per l’assegnazione delle medaglie. Sabato 8 chiusura con la prova a squadre in cui l’Italia schiererà il quartetto composto da Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani e Giacomo Paolini. La spedizione azzurra in Germania sarà guidata dal Commissario tecnico Dario Chiadò, affiancato dai maestri di staff Enrico Di Ciolo e Alessandro Bossalini, con il supporto del fisioterapista Maurizio Iaschi.

Al femminile

Per la gara individuale – che inizierà con le qualificazioni del venerdì e vivrà poi il tabellone principale sabato 8 febbraio – saranno in pedana le olimpioniche Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis (sul podio lo scorso weekend in Qatar), Gaia Traditi, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici e Carola Maccagno. Domenica 9 la gara a squadre, in cui l’Italia sarà rappresentata da Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani e Giulia Rizzi.

Lo staff tecnico che condurrà le spadiste a Barcellona sarà formato dai maestri Roberto Cirillo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota, con il supporto della fisioterapista Veronica Balzano.

Coppa del Mondo di spada maschile – Heidenheim (Germania), 6-8 febbraio 2025

Gara individuale: Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Cuomo, Luca Diliberto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli

Gara a squadre: Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini

Responsabile d’arma: Dario Chiadò

Staff tecnico: Enrico Di Ciolo, Alessandro Bossalini

Fisioterapista: Maurizio Iaschi

Il programma del Grand Prix di Heidenheim

Giovedì 6 febbraio

Ore 8: Fasi preliminari gara individuale

Venerdì 7 febbraio

Ore 9: Inizio tabellone principale gara individuale

Ore 17: Fasi finali

Sabato 8 febbraio

Ore 8: Inizio gara a squadre

Ore 19: Finale

Coppa del Mondo di spada femminile – Barcellona (Spagna), 7-9 febbraio 2025

Gara individuale: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici, Carola Maccagno

Gara a squadre: Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Giulia Rizzi

Staff tecnico: Roberto Cirillo, Daniele Pantoni, Alfredo Rota

Fisioterapista: Veronica Balzano

Il programma del Gran Prix di Barcellona

Venerdì 7 febbraio

Ore 9: Fasi preliminari gara individuale

Sabato 8 febbraio

Ore 9: Inizio tabellone principale gara individuale

Ore 16.25: Fasi finali

Domenica 9 febbraio

Ore 8.30: Inizio gara a squadre

Ore 14.45: Finale

I convocati del fioretto per il Grand Prix di Torino

Tornano in pedana i protagonisti delle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla Inalpi Arena andrà in scena Grand Prix di Torino, in programma dal 7 al 9 febbraio alla Inalpi Arena, unica tappa italiana della Coppa del Mondo di fioretto 2024/2025.

Al femminile dovranno passare dal tabellone di qualificazione Francesca Palumbo, Giulia Amore, Irene Bertini, Matilde Calvanese, Erica Cipressa, Anna Cristino, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Benedetta Pantanetti, Vittoria Pinna, Serena Rossini e Martina Sinigalia. Già in tabellone principale Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini ed Elena Tangherlini.

Al maschile in tabellone principale ci sono Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. Qualificazioni per Giulio Lombardi, Raian Adoul, Mattia De Cristofaro, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Federico Greganti, Matteo Iacomoni, Francesco Pio Iandolo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Matteo Panazzolo, Federico Pistorio e Damiano Rosatelli.