Combinata nordica, risultati e classifica Compact femminile Oberstdorf 2024: dominio norvegese, Dejori sesta

Dominio norvegese nella Compact Individual femminile di Oberstdorf, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di combinata nordica. Ida Marie Hagen è risalita dalla terza posizione iniziale, chiudendo in 14’33″9 davanti alle connazionali Gyda Westvold Hansen e Mari Leinan Lund. Norvegia anche ai piedi del podio con il quarto posto di Marte Leinand Lund, che si è aggiudicata la volata ai danni della tedesca Nathalie Armbruster e all’italiana Daniela Dejori. Ottimo sesto posto dunque per la gardenese, che centra così il suo miglior piazzamento in Coppa del Mondo. Di seguito, i risultati della gara con la top-10 ed i piazzamenti delle azzurre.

RISULTATI COMPACT INDIVIDUAL FEMMINILE OBERSTDORF 2024