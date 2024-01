LIVE – Inseguimento femminile Ruhpolding 2024 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’inseguimento femminile di Ruhpolding 2024, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia si affida a Lisa Vittozzi, terza nella sprint ed in lizza per il secondo piazzamento consecutivo sul podio. La donna da battere è la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, seguita dalla svedese Mona Brorsson. Attenzione anche alle francesi Lou Jeanmonnot e Julia Simon, all’altra svedese Elvira Oeberg e all’altra norvegese Juni Arnekleiv.

Partirà con il pettorale numero 12, invece, l’altra transalpina Justine Braisaz-Bouchet, leader della classifica generale e sempre da temere per via del suo grande passo sugli sci. Saranno costrette alla rimonta, invece, le altre azzurre, tutte molto distaccate al termine della gara veloce. Si tratta di Michela Carrara, Samuela Comola e Beatrice Trabucchi. Non sarà presente, invece, Hannah Auchentaller, che non è riuscita a rientrare all’interno delle migliori sessanta biathlete. Sportface.it seguirà la prova nel dettaglio, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12.30.

COME SEGUIRE LA GARA IN TV

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

INSEGUIMENTO FEMMINILE RUHPOLDING 2024 (DIRETTA)