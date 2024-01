Lazio-Lecce: infortunio alla spalla per Patric, al suo posto entra Romagnoli

Infortunio per Patric al 25′ di Lazio-Lecce e il difensore spagnolo è costretto a uscire e a venire sostituito. Il centrale iberico ha riportato un problema fisico alla spalla ed era davvero dolorante, tanto da non poter assolutamente proseguire. Nemmeno un tentativo per Patric che ha abbandonato il terreno di gioco in favore di Alessio Romagnoli, non al meglio e al rientro da un infortunio. Tegola dunque per Maurizio Sarri.