Combinata nordica, Seefeld 2023: vittoria per Lamparter, Buzzi 18°

Johannes Lamparter vince la gara domenicale di Seefeld, valida per la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2022/2023. L’austriaco ha, ancora una volta, fatto valere tutte le qualità che gli stanno permettendo di dominare in questo fine settimana e ha conquistato anche oggi il successo grazie al tempo di 30:26.4, +16.5 rispetto al tedesco Julian Schmid e +17.4 sul norvegese Jens Luraas Oftebro. Per quanto riguarda gli italiani, Raffaele Buzzi si classifica 18° con il tempo rotondo di 32:00.0 ed è protagonista di una buona prestazione. Più indietro invece Aaron Kostner (29°) e Samuel Costa (38°).