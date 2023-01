Milan-Sassuolo, al 78′ alcuni tifosi lasciano lo stadio: il quinto gol gela San Siro

Si svuota San Siro al quinto gol del Sassuolo. Le immagini televisive hanno immortalato la delusione dei tifosi del Milan al momento della rete di Matheus Henrique. Tanti supporters rossoneri hanno deciso di abbandonare lo stadio e di dirigersi verso l’uscita. Poco dopo la rete di Origi ha leggermente riacceso la voglia di cantare dei settori popolari, ma come riporta Sky non sono mancati insulti dai settori adiacenti alla panchina di Stefano Pioli. L’allenatore deve gestire una crisi che non accenna a finire. E che rappresenta un nuovo punto basso a tre anni dal 5-0 con l’Atalanta. Non solo. Era dal 6 aprile 1997 (1-6) contro la Juventus che il Milan non subiva almeno 5 gol in un match casalingo di Serie A.