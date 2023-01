Milan-Sassuolo, gol meraviglioso di Origi: tiro a giro spettacolare (VIDEO)

di Giorgio Billone 10

E’ un gol bellissimo, ma forse inutile, quello segnato da Divock Origi in Milan-Sassuolo per il provvisorio 2-5. L’attaccante rossonero si coordina dal limite dell’area e fa partire una conclusione a giro meravigliosa che si insacca beffando l’incolpevole Consigli. In alto ecco il video del gol di Origi, splendido, in Milan-Sassuolo.