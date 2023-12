Combinata nordica Lillehammer 2023: Westvold Hansen sa solo vincere, Dejori undicesima

di Matteo Di Gangi 1

Diciottesimo successo in carriera nel massimo circuito per la norvegese Gyda Westvold Hansen che dopo aver vinto tutte le gare del passato inverno, ha iniziato trionfando anche nella prima gara della nuova stagione di Coppa del Mondo di combinata nordica femminile, a Lillehammer.

Già in testa dopo la frazione di salto disputata allo scoccare del mezzogiorno, Westvold Hansen ha gestito senza particolari patemi il vantaggio accumulato, mentre alle sue spalle la connazionale Ida Marie Hagen ha dato sfogo alla solita rimonta, risalendo dal sesto al secondo posto per tagliare il traguardo con 16”5 dalla connazionale. A completare il podio tutto norvegese, ecco la terza piazza per Mari Leinan Lund, autrice del secondo punteggio sul trampolino Hs98.

Il resto del mondo si ritrova ai piedi del podio con la giapponese Haruka Kasai in quarta piazza seguita dall’austriaca Lisa Hirner e dalla finlandese Minja Korhonen.

L’undicesimo posto in rimonta vale il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo per la ventunenne gardenese Daniela Dejori. L’altoatesina ha saputo mantenere un passo sostanzialmente parallelo a quello di Westvold Hansen per risalire di sei scalini la classifica rispetto al 17° posto maturato sul trampolino: 2’34”4 il ritardo finale di Dejori che nel secondo dei due giri previsti ha allungato nei confronti delle due compagne di avventura, la giapponese Anju Nakamura e l’altra azzurra Veronica Gianmoena. La trentina ha così chiuso al 13° posto (era 16ima dopo il salto) con 2’37”7 di gap sulla vincitrice.

Sabato 2 dicembre la seconda gara della tappa di Lillehammer vedrà la prova di salto alle 9:50 seguita alle 13:30 dalla gundersen di sci di fondo, sempre sui 5 chilometri.