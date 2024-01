Combinata nordica, gundersen femminile di Oberstdorf: vince Leinan Lund, 14esima Dejori

Nella gundersen femminile di Coppa del Mondo di combinata nordica ad Oberstdorf arriva il primo successo in carriera nel massimo circuito per Mari Leinan Lund. La norvegese ha saputo difendere nell’inseguimento di 5km a tecnica libera il vantaggio accumulato in mattinata sul trampolino Hs106 e ha tagliato il traguardo in 14’46”, con un margine di 13″5 sulla connazionale Ida Marie Hagen. Terzo posto per la leader di Coppa del Mondo, l’altra norvegese Gyda Westvold Hansen, che ha pagato un gap di 1’06″1 rispetto alla vincitrice. Per quanto riguarda le azzurre, Daniela Dejori si è confermata la migliore tra le italiane nel sabato bavarese grazie al 14esimo posto finale, dopo aver chiuso in diciassettesima piazza la frazione di salto. Buon 24esimo posto per la più giovane Greta Pinzani, mentre Veronica Gianmoena ha preferito non prendere parte alla frazione di fondo dopo aver concluso in 23ima posizione il segmento di salto.