Marsiglia-Strasburgo 1-1, Gattuso fa autocritica: “Colpa mia, non è la prima volta”

Gennaro Gattuso non cerca scuse nel post-partita di Marsiglia-Strasburgo 1-1, anticipo della diciottesima giornata della Ligue 1 2023/2024 andato in scena ieri sera. L’OM era subito passato in vantaggio dopo 3 minuti con il gol di Gigot, ma poi non è riuscito a chiudere la contesa finendo per essere beffato al 91′ dal pareggio degli ospiti. Due punti persi che non vanno giù al tecnico italiano: “E’ colpa mia, forse non sono abbastanza bravo e non è la prima volta che succede – afferma Gattuso – Abbiamo difeso troppo nel primo tempo e alla fine l’abbiamo pagata nel recupero, è una mia responsabilità.” L’allenatore del Marsiglia non vuole sentir parlare di assenze pesanti: “La Coppa d’Africa non può essere un alibi, abbiamo tanti assenti a livello qualitativo e il calcio moderno si decide dopo il 70′. A noi sono mancati dei cambi, ma sicuramente senza il gol preso dopo il 90′ adesso parleremmo in altro modo.”

Infine anche un punto della situazione sull’infermeria: “Spero che per Kondogbia non sia niente di grave, aveva preso una botta in allenamento giovedì ma ha stretto i denti per giocare. Ora accusa qualche problema all’ischio, vedremo nelle prossime ore di cosa si tratta.”