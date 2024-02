Combinata nordica femminile, Coppa del Mondo Otepaa 2024: Hagen vince in rimonta, Dejori tredicesima

La leader della classifica generale Ida Marie Hagen ha vinto la prima Gundersen di Otepaa, sede della tappa estone di Coppa del Mondo 2023/2024 di combinata nordica femminile. La norvegese, quarta dopo il segmento di salto, ha rimontato staccando prepotentemente tutte le avversarie sugli sci stretti. Alle sue spalle si è piazzata seconda la giapponese Haruka Kasai, staccata di 20 secondi, mentre il podio è stato completato dall’altra norge Gyda Westvold Hansen che a sua volta è risalita dalla settima piazza confermandosi in grande spolvero dopo il successo di ieri nella mass start. Da applausi anche la prova della tedesca Jenny Nowak, quarta davanti all’altra norvegese Mari Leinan Lund.

Per l’Italia la migliore è stata Daniela Dejori, che si conferma capace di buone prove sugli sci e chiude tredicesima recuperando cinque posizioni rispetto al segmento di salto. Stabile invece in sedicesima posizione Veronica Gianmoena. Domani le atlete torneranno sul trampolino al mattino per un’altra Gundersen, con 5 km sugli sci al pomeriggio.