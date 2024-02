Serie B 2023/2024, il Parma allunga in vetta: Cittadella ko e +6 sulla Cremonese

Cambia la situazione nei piani alti della classifica di Serie B. Tra le prime della classe, dopo il successo del Como di ieri col Brescia, solo la Cremonese manca l’appuntamento con i tre punti. A sorridere quindi, nella ventiquattresima giornata, è il Parma che supera 2-1 il Cittadella e sale a +6 sulla formazione grigiorossa, seconda classificata a 45 punti, come il Como. Dopo quaranta minuti Man e compagni sono avanti già di due reti. All’8′ Bernabè sblocca il risultato, mentre al 38′ è Hernani a raddoppiare. Nel recupero del primo tempo Negro accorcia le distanze e riapre la partita, ma il Parma si difende bene e porta a casa la quindicesima vittoria della sua stagione in B. Solo 1-1 contro la Reggiana per la Cremonese, in svantaggio al 57′ con Marcandalli. Al 70′ Coda pareggia i conti e all’82’ il var cancella il 2-1 di Falletti. Vittoria per 3v-0 contro il Sudtirol per il Venezia, che sale a 44 punti al quarto posto. Decisiva la doppietta di Pohjanpalo (12′ e 93′) e il gol di Zampano (81′) contro gli uomini di Valente, rimasti in 10 al 75′ per il doppio giallo a Masiello. A due punti dai lagiunari c’è il Palermo che vince 2-1 contro la Feralpisalò al ‘Garilli’ di Piacenza. Al 68′ Ranocchia apre le marcature, Soleri al 76′ chiude i giochi e rende inutile il gol al 91′ di Dubickas.