Combinata nordica femminile, Coppa del Mondo Seefeld: vince Hagen, gran settimo posto di Dejori. Leinen squalificata

La norvegese Ida Marie Hagen ha vinto la seconda Gundersen di Seefeld, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di combinata nordica femminile. La leader della classifica generale, seconda dopo il salto, ha recuperato e staccato nei 5 km di fondo la connazionale Gyda Westvold Hansen staccandola di oltre un minuto all’arrivo. Completa il podio la tedesca Nathalie Armbuster, capace di risalire con prepotenza dal nono posto della prima metà di gara.

Applausi a scena aperta per l’azzurra Daniela Dejori, giunta sul traguardo con il settimo posto finale a 1’44” dalla vincitrice e meno di 40″ dal podio dopo aver recuperato otto posizioni rispetto alla quindicesima piazza del segmento di salto. Due posizioni perse invece per Veronica Gianmoena, che ha chiuso la gara in sedicesima posizione. La notizia del giorno è però la squalifica della norvegese Mari Leinan Lund: seconda dopo il segmento di salto, i controlli post-gara sulla tuta hanno evidenziato delle irregolarità e la conseguente esclusione dalla seconda metà di gara.