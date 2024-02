Premier League 2023/2024: Richarlison non basta, Tottenham beffato dall’Everton nel recupero

Beffa atroce a Liverpool per il Tottenham di Postecoglou, che comunque si conferma in lotta per la zona Champions della Premier League 2023/2024. Nella ventitreesima giornata del campionato inglese i Coys impattano per 2-2 sul campo dell’Everton e con questo pareggio portato via da Goodison Park gli Spurs salgono a quota 44, portandosi momentaneamente al quarto posto in solitaria, a -2 da Manchester City e Arsenal, che però hanno una partita in meno. Padroni di casa che invece restano terzultimi, complice la pesante penalizzazione, ma muovono la classifica e salgono a 19.

Grande prestazione per il tanto spesso criticato Richarlison, che riesce a entrare nel tabellino per due volte, con una super doppietta nel primo tempo. Il brasiliano la sblocca già appena dopo 4′ con l’assist al bacio dell’ex Udinese Udogie, poi però c’è il pareggio alla mezzora di gioco da parte dell’Everton con la rete di Harrison. Gli ospiti non si scompongono e al 41′ tornano di nuovo avanti, ancora una volta come detto con Richarlison, quindi nel secondo tempo i Toffees si gettano in avanti alla ricerca del gol del pareggio e ci riescono quando non sembravano esserci particolari speranze, in pieno recupero al minuto 94′ con Branthwaite.