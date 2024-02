Highlights e gol Everton-Tottenham 2-2: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 54

Il video con gli highlights e i gol di Everton-Tottenham 2-2, match valido per la ventitreesima giornata di Premier League 2023/2024. A Goodison Park i Coys impattano in modo amaro contro la formazione di Liverpool: avanti per due volte grazie ai gol di Richarlison, gli Spurs si fanno raggiungere in altrettante occasioni, prima con Harrison, poi con Branthwaite, in questo caso in pieno recupero. Di seguito ecco le immagini salienti.