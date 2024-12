Jarl Magnus Riiber vince la prima gara della tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica a Ramsau, in Austria. Il fuoriclasse norvegese, leader della classifica generale per il cristallo, lo fa però in modo anomalo, dal momento che per le avverse condizioni climatiche gli organizzatori hanno dovuto cancellare la prova di salto con gli sci, e per assegnare vittoria, podio e punti di questa gara del venerdì hanno dovuto addizionare ai risultati di questo pomeriggio dello sci di fondo il PCR disputato il giorno precedente. I dati dei salti di prova dei partecipanti sono stati pertanto sommati all’esito effettivo della mass start di oggi sulla distanza dei 10 km e così è stato sancito il successo di Riiber, sesto sugli sci, con 126.7 punti, capace in questo modo di precedere il connazionale Jens Luraas Oftebro che si ferma a 125.2, lui che guidava la classifica dopo metà gara e può dunque ritenersi beffato. A completare il podio è l’estone Kristjan Ilves son con 116.5 punti.

Il migliore degli azzurri è invece Raffaele Buzzi: il sappadino sfrutta il buon esito della prova di salto di ieri, ed è ventiduesimo con 96.5 punti, scavalcando Aaron Kostner, che aveva invece fatto molto bene nello sci di fondo, e anche Alessandro Pittin, tutti e due davanti all’azzurro del Friuli-Venezia Giulia dopo la 10 km di oggi. Kostner alla fine chiude in trentacinquesima posizione, Pittin è quarantunesimo, mentre Iacopo Bortolas e Domenico Mariotti ripristinando le prove di salto invertono le loro posizioni, e quindi il primo è davanti all’altro connazionale, rispettivamente cinquantaduesimo e cinquantacinquesimo.

COME ERA ANDATA LA PROVA DI SCI DI FONDO

Nella mass start di 10km con partenza in linea che ha aperto la tappa austriaca, poker norvegese con Jens Luraas Oftebro che nel finale ha catalizzato la scena e ha tagliato in prima posizione il traguardo, con il tempo di 26’49″9, precedendo di sei decimi Aleksander Skoglund, mentre gli altri connazionali Jørgen Gråbak e Andreas Skoglund pagano un secondo. Jarl Magnus Riiber, che avrebbe poi vinto con un po’ di fortuna, ha terminato la prova di sci di fondo al sesto posto, preceduto anche dal tedesco Vinzenz Geiger.

Per quanto riguarda gli italiani, Aaron Kostner si era classificato tredicesimo a 48″7, mentre Alessandro Pittin si era piazzato in ventitreesima posizione, subito alle sue spalle Raffaele Buzzi ventiquattresimo, mentre erano nelle retrovie, quarantanovesimo e cinquantunesimo rispettivamente, Domenico Mariotti e Iacopo Bortolas, in attesa poi del salto con gli sci, che non si è mai tenuto a causa del maltempo, con il PCR di ieri che ha mutato sensibilmente la classifica.

I RISULTATI MASCHILI

AZZURRE FUORI DALLA TOP-10

Per quanto riguarda la gara femminile, è Ida Marie Hagen a trionfare nella prima giornata austriaca. Dopo la 5 km con partenza in linea disputata nel primo pomeriggio, per motivi di sicurezza anche in questo caso gli organizzatori hanno cancellato la prova di salto e utilizzato i risultati emersi nel PCR disputato il giorno precedente. Combinando le due classifiche, la norvegese classe 2000, già davanti a tutte nel fondo, ha chiuso con 120,1 punti, precedendo di 8,3 la giapponese Haruka Kasai, mentre la finlandese Minja Korhonen terza a 20,3 punti.

Capitolo italiane: con il quattordicesimo tempo nel fondo, un’ottima Greta Pinzani si è piazzata in ventunesima posizione e per la carnica è il miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo. A seguire la gardenese Daniela Dejori, ventiduesima, mentre la trentina Veronica Gianmoena è ventiquattresima.

I RISULTATI FEMMINILI

SABATO C’E’ LA GUNDERSEN

Nella giornata di sabato 21 dicembre c’è invece in programma una Gundersen, sia maschile che femminile. Si invertirà dunque l’ordine delle due gare. Al maschile, il salto con gli sci – vento e maltempo permettendo – si disputerà già alle ore 9.40, mentre la frazione sugli sci, un’altra 10 km, è programmata alle ore 15.30. Al femminile, si va dal trampolino alle ore 9, il fondo è alle 13.10.