Prende forma l’assetto per la stagione 2025 dell’atletica italiana. Diverse le decisioni e le novità varate nel Consiglio Federale che si è riunito stamattina nella sede FIDAL a Roma, dove ha dato il via libera al nuovo modello tecnico per la stagione 2025. Saranno tre i vice direttori tecnici che lavoreranno a stretto contatto con il DT Antonio La Torre: confermati Roberto Pericoli (squadre nazionali assolute, sviluppo alto livello, coordinamento capi settore) e Tonino Andreozzi (squadre nazionali giovanili U23, U20, U18) in carica dall’ottobre 2018. La novità è invece rappresentata dalla figura di Piero Allegretti, 52 anni, pugliese, già coordinatore del progetto Piano Sviluppo Talento che avrà la funzione di vice DT per la valutazione, ricerca, raccolta dati e sviluppo territoriale.

Nominati due consulenti del direttore tecnico: Stefano Tilli e Claudio Mazzaufo. Referente per la formazione dei tecnici federali sarà Sandro Donati. Sette i capi settore: Filippo Di Mulo (velocità), Vincenzo De Luca (ostacoli), Federico Leporati (endurance e off-road), Riccardo Pisani (marcia), Paolo Camossi (salti), Nicola Silvaggi (lanci), Riccardo Calcini (prove multiple). Introdotta la figura del manager di settore per conferire maggior solidità organizzativo/logistica. Confermato il responsabile medico federale Andrea Billi.

LE DICHIARAZIONI DI MEI E LA TORRE

“Abbiamo scelto di rafforzare la struttura, soprattutto per quanto riguarda il collegamento con le attività tecniche del territorio – ha dichiarato il presidente della FIDAL Stefano Mei – Nello scorso quadriennio abbiamo alzato l’asticella e sono convinto che con questo modello potremo continuare a portare l’atletica italiana nel futuro”.

“Il Presidente ci ha chiesto ‘capi settore con la valigia in mano’, e responsabilizzati – ha sottolineato il DT La Torre – Ci è arrivata tanta energia negli incontri con tutti, avvertiamo il senso della sfida che ci attende”.

GLI EVENTI DEL 2025

In primo luogo è stato deciso che Caorle (Venezia) ospiterà i Campionati Italiani Assoluti del 2025. La massima rassegna italiana si sposta ovviamente rispetto alle date del 2024, incastrandosi alla perfezione nel calendario internazionale. Si gareggia il 2-3 agosto, un passaggio cruciale in vista dei Mondiali di Tokyo che avranno luogo il mese successivo dal 13 al 21 settembre. Definite anche le sedi di molti altri Campionati italiani del prossimo anno: tra queste, Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti a Brescia (14-15 giugno), Tricolori Master a Misano Adriatico (Rimini, 20-22 giugno), Tricolori Allievi a Rieti (28-29 giugno), Tricolori Juniores e Promesse a Grosseto (4-6 luglio). Sono inoltre stati approvati i criteri di partecipazione agli Europei U23 di Bergen (Norvegia, 17-20 luglio) e agli Europei U20 di Tampere (Finlandia, 7-10 agosto)

ELENCO ATLETI NELL’ATLETICA ELITE CLUB 2025

Il Consiglio Federale ha anche varato l’Atletica Elite Club 2025, l’ampio gruppo di atleti di alto livello (55 già definiti, 4 da integrare) che sarà supportato dalla Federazione nella preparazione degli eventi internazionali, secondo tre fasce di merito: Super top, Top e base. “Abbiamo cercato di non lasciare indietro nessuno: anche quest’anno investiremo sugli atleti e i tecnici circa 8 milioni, erano 4,5 quando sono arrivato – le parole del presidente – Oltre all’AEC, stiamo definendo progetti speciali individuali”.

1 ACCAME ILARIA ELVIRA 31/08/2001 F ATL. LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 4×400 e Mista

2 BATTOCLETTI NADIA 12/04/2000 F G.S. FIAMME AZZURRE 5000 e 10000

3 BONGIORNI ANNA 15/09/1993 F C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 4X100

4 BRUNI ROBERTA 08/03/1994 F C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA Asta

5 DE MASI ARIANNA 02/06/1999 F ATLETICA MENEGHINA 4×100

6 DERKACH DARIYA 27/03/1993 F C.S. AERONAUTICA MILITARE Triplo

7 DOSSO ZAYNAB 12/09/1999 F G.S. FIAMME AZZURRE 100 e 4×100

8 FANTINI SARA 16/09/1997 F C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA Martello

9 FOLORUNSO AYOMIDE 17/10/1996 F G.S. FIAMME ORO PADOVA 400hs – 4X400 e Mista

10 GEREVINI SVEVA 31/05/1996 F C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA Prove Multiple

11 IAPICHINO LARISSA 18/07/2002 F G.S. FIAMME ORO PADOVA Lungo

12 KADDARI DALIA 23/03/2001 F G.S. FIAMME ORO PADOVA 4×100

13 MANGIONE ALICE 19/01/1997 F C.S. ESERCITO 4×400 e Mista

14 MOLINAROLO ELISA 29/01/1994 F G.S. FIAMME ORO PADOVA Asta

15 OSAKUE DAISY 16/01/1996 F G.A. FIAMME GIALLE Disco

16 PALMISANO ANTONELLA 06/08/1991 F G.A. FIAMME GIALLE Marcia 20Km

17 POLINARI ANNA 07/02/1999 F C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 4×400 e Mista

18 SIRAGUSA IRENE 23/06/1993 F C.S. ESERCITO 4X100

19 TRAPLETTI VALENTINA 12/07/1985 F C.S. ESERCITO Marcia 20Km

20 TREVISAN GIANCARLA DIMICH 17/02/1993 F BRACCO ATLETICA 4×400 e Mista

21 VALLORTIGARA ELENA 21/09/1991 F C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA Alto

22 VISSA SINTAYEHU 29/07/1996 F ATL. BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 1500

23 ACETI VLADIMIR 16/10/1998 M G.A. FIAMME GIALLE 4X400 e Mista

24 ALI CHITURU 06/04/1999 M G.A. FIAMME GIALLE 100

25 AOUANI ILIASS 29/09/1995 M G.S. FIAMME AZZURRE Maratona

26 ARESE PIETRO 08/10/1999 M G.A. FIAMME GIALLE 1500

27 CECCARELLI SAMUELE 09/01/2000 M G.S. FIAMME ORO PADOVA 100

28 CRIPPA YEMANEBERHAN 15/10/1996 M G.S. FIAMME ORO PADOVA 10000 e Maratona

29 DALLAVALLE ANDREA 31/10/1999 M G.A. FIAMME GIALLE Triplo

30 DESALU ESEOSA FOSTINE 19/02/1994 M G.A. FIAMME GIALLE 200 e 4X100

31 DESTER DARIO 22/07/2000 M C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA Prove Multiple

32 DIAZ HERNANDEZ ANDY 25/12/1995 M G.A. FIAMME GIALLE Triplo

33 FABBRI LEONARDO 15/04/1997 M C.S. AERONAUTICA MILITARE Peso

34 FORTUNATO FRANCESCO 13/12/1994 M G.A. FIAMME GIALLE Marcia 20Km

35 FURLANI MATTIA 07/02/2005 M G.S. FIAMME ORO PADOVA Lungo

36 IHEMEJE EMMANUEL CHIEBUKA 09/10/1998 M C.S. AERONAUTICA MILITARE Triplo

37 JACOBS LAMONT MARCELL 26/09/1994 M G.S. FIAMME ORO PADOVA 100 – 4X100

38 MELI RICCARDO 15/04/2001 M G.A. FIAMME GIALLE 4X400 e Mista

39 MELLUZZO MATTEO 29/07/2002 M G.A. FIAMME GIALLE 4X100

40 MESLEK OSSAMA 08/01/1997 M C.S. ESERCITO 1500

41 PATTA LORENZO 23/05/2000 M G.A. FIAMME GIALLE 4×100

42 RIGALI ROBERTO 07/01/1995 M C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 4×100

43 RIVA PIETRO 01/05/1997 M G.S. FIAMME ORO PADOVA Maratona

44 RIVA FEDERICO 09/11/2000 M G.A. FIAMME GIALLE 1500

45 SCOTTI EDOARDO 09/05/2000 M C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 4X400 e Mista

46 SIBILIO ALESSANDRO 27/04/1999 M G.A. FIAMME GIALLE 400 HS – 4X400 e Mista

47 SIMONELLI LORENZO NDELE 01/06/2002 M C.S. ESERCITO 110Hs

48 SITO LUCA 12/05/2003 M CUS PRO PATRIA MILANO 4X400 e Mista

49 SOTTILE STEFANO 26/01/1998 M G.S. FIAMME AZZURRE Alto

50 STANO MASSIMO 27/02/1992 M G.S. FIAMME ORO PADOVA Marcia 20Km

51 STECCHI CLAUDIO MICHEL 23/11/1991 M G.A. FIAMME GIALLE Asta

52 TAMBERI GIANMARCO 01/06/1992 M G.S. FIAMME ORO PADOVA Alto

53 TECUCEANU CATALIN 09/09/1999 M G.S. FIAMME ORO PADOVA 800

54 TORTU FILIPPO 15/06/1998 M G.A. FIAMME GIALLE 200 – 4X100

55 WEIR ZANE 07/09/1995 M G.A. FIAMME GIALLE Peso