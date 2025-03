Matteo Manassero ha mancato il taglio nel Valspar Championship, torneo del PGA Tour in corso di svolgimento a Palm Harbor in Florida sul Copperhead Course dell’Innisbrook Resort (par 71). Il veronese ha mancato l’accesso agli ultimi due round per un solo colpo, chiudendo le prime 36 buche con un totale di +3 dopo aver girato in 74 e 71 colpi. Per il classe 1993 si tratta del secondo taglio mancato sul PGA Tour in questa prima stagione con la “carta” negli Stati Uniti. L’obiettivo sarà quello di reagire fin da giovedì prossimo, quando Manassero sarà in campo insieme anche a Francesco Molinari nel Texas Children’s Houston Open. Entrambi devono cercare risultati di peso per risalire nella classifica della FedEx Cup, per la quale pagano anche il fatto di non avere diritto di gioco negli eventi “elevati” del Tour.

La classifica a metà gara, si rivede Hovland

A metà gara del Valspar Championship in testa c’è lo statunitense Jacob Bridgeman, che con -6 precede di un colpo il terzetto formato dal giapponese Ryo Hisatsune, dal sudcoreano Byeong Hun An e soprattutto dal redivivo norvegese Viktor Hovland che prova a tornare ai fasti delle scorse stagioni dopo un periodo davvero difficile e avaro di soddisfazioni. Il torneo mette in palio un montepremi complessivo di 8.700.000 dollari, con il vincitore che se ne porterà a casa poco più di un milione e mezzo. Tra gli europei ad aver mancato il taglio spiccano anche i gemelli danesi Nicolai e Rasmus Hojgaard, oltre al capitano di Ryder Cup Luke Donald che comunque si sta concentrando sulla composizione della squadra del Team Europe per la sfida del prossimo settembre a New York contro gli Stati Uniti.

RYDER CUP 2025: IL RANKING DEL TEAM EUROPE IN TEMPO REALE

DP World Tour, Singapore Open ridotto a 54 buche. Migliozzi 25°

Parallelamente prosegue anche la stagione del DP World Tour, che questa settimana propone il Porsche Singapore Classic. Sui green del Laguna National Golf Resort Club di Singapore, i violenti temporali hanno impedito di giocare nella giornata di giovedì. Gli organizzatori hanno così deciso di ridurre il torneo a 54 buche, con solo 18 buche da giocare dopo il taglio del secondo round.

A un giro dal termine quindi al comando c’è lo statunitense Dan Erickson, che sarà la “lepre” della domenica in una classifica molto corta con 14 giocatori racchiusi in appena tre colpi. Il leader conduce con -11, ma a -10 c’è un quintetto composto dal francese Saddier, dal nordirlandese McKibbin, dal paraguaiano Zanotti e dagli inglesi Jordan e Mansell. A -9 altri due inglesi come Armitage e Smith, insieme allo spagnolo Elvira.

Gli italiani: avanti Migliozzi, Laporta e Molinari. Out Pavan

In casa Italia il miglior azzurro è Guido Migliozzi, che occupa il 25° posto a -6 (70 68). Il vicentino precede di un solo colpo Francesco Laporta, 31° a -5 (71 68) e ha passato il taglio anche Edoardo Molinari che è 46° a -3 (75 66). Niente da fare invece per Andrea Pavan, incappato in due giornate difficili per un totale di +2 (73 73) che lo ha tenuto a 4 colpi dal -2 che valeva il taglio.

Per Migliozzi si tratta di un segnale positivo dopo aver mancato quattro tagli consecutivi in seguito alla top-10 del Dubai Desert Classic a gennaio, mentre Laporta cerca un altro buon piazzamento per rafforzare il suo posto tra i primi 40 della Race to Dubai. Diverso il discorso per Edoardo Molinari, che è alla prima apparizione nella stagione 2025 dopo un infortunio alla mano. Il maggiore dei due fratelli, confermato vicecapitano di Ryder Cup, è rientrato con due buone prestazioni sull’ECCO Tour e spera di ritrovare buona continuità nelle prossime settimane.

Il Singapore Classic mette in palio un montepremi di due milioni e mezzo di dollari, con una prima moneta di 425.000 dollari. Gli appassionati potranno seguire l’ultimo giro del torneo in diretta tv su Sky Sport Golf a partire dalle 3 del mattino di domenica 23 marzo, oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now.