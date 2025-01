Il nuovo anno del bob si apre in Germania, dove nel budello di Winterberg è in programma la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo 2024/25 dopo le due precedenti di Altenberg e Sigulda. In vista delle gare di sabato 4 e domenica 5 gennaio, gli atleti che parteciperanno alle gare del fine settimana hanno svolto due sessioni di training ciascuno (quattro sessioni in totale dal 31 dicembre) che si sono concluse oggi con le ultime prove cronometrate per prendere confidenza con la pista e con il ghiaccio tedesco.

I risultati lasciano il tempo che trovano essendo appunto degli allenamenti e non una gara vera e propria, ma possono comunque dare indicazioni su chi si trova maggiormente a proprio agio sul budello di Winterberg. In molti dunque, soprattutto i primi della classe, talvolta scelgono di non spingere troppo per non rischiare inutilmente.

Baumgartner sugli scudi in prova

Ottimo risultato per l’azzurro Patrick Baumgartner, che si è rivelato molto veloce nella sessione odierna nel bob a quattro. Il classe ’94 di Brunico, che la scorsa settimana ha compiuto trent’anni, ha messo insieme tre grandi manche di prova, assestandosi sempre sotto ai 55 secondi. Il suo crono di 54.68 gli è valso il miglior risultato totale nel primo giro, e stessa cosa è successa con il 54.91 del terzo giro; in mezzo, nella seconda prova, ha fermato il cronometro in 54.83, secondo tempo dietro solo al britannico Brad Hall (54.42). Meno bene invece l’altro azzurro impegnato, ovvero Mattia Variola: il friulano infatti non è riuscito a portare a termine i primi due giri, mentre nella terza prova ha scelto di non partire.

Nella prova di questo pomeriggio invece i tedeschi hanno dato assaggio delle loro qualità. Il leader delle due classifiche generali, Francesco Friedrich, insieme al connazionale Johannes Lochner (vincitore dell’ultima gara di bob a due a Sigulda) sono stati i più veloci anche nel training del bob a quattro. Friedrich ha stampato il tempo di 55.17 nell’ultimo giro utile che è il migliore della sua manche, mentre nel secondo giro è stato Lochner il più veloce con il crono di 54.37. In apertura di sessione il miglior tempo lo ha fissato lo svizzero Cedric Follador in 54.48.

Il calendario del fine settimana di Winterberg

Questo il programma della Coppa del Mondo di bob a Winterberg nei prossimi giorni.