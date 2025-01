Sui campi di Foro Italico e Salaria Sport Village sono iniziati i tabelloni principali del Lemon Bowl Work 365 Sporfie. Archiviate le sei giornate di qualificazioni, il prestigioso torneo nazionale a partecipazione straniera è entrato nelle fasi calde. In campo le categorie under 10, 12 e 14, con alcuni dei talenti più interessanti della penisola e una folta rappresentanza di 55 ragazzi internazionali provenienti da ben 25 Paesi. Così come nei giorni scorsi, gli aspiranti tennisti hanno vissuto emozioni forti nel calcare i campi che nel mese di maggio ospitano abitualmente i migliori tennisti al mondo in occasione degli Internazionali BNL d’Italia. Nella giornata di primi turni la rassegna dei limoni ha accolto tante vecchie conoscenze, tra queste l’ex campione under 10 Samuel Tigani. Il romano, uno dei migliori 2013 d’Italia, ha vinto all’esordio contro il lucky loser classe 2014 Tommaso Migliorini per 6-2 6-3. Tutto facile anche per la prima testa di serie dell’under 12 femminile Sofia Foggia che, di rientro dal torneo Tennis Europe di Boulogne, ha sconfitto Ginevra Cervo per 6-1 6-0. Nella stessa categoria grande spettacolo tra Sofia Brigatti e Alberta Esina, con la prima che si è aggiudicata la sfida per 6-0 3-6 12/10. I cancelli del Foro Italico saranno aperti gratuitamente fino alle finali del 6 gennaio. Le partite del Lemon Bowl sono trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale, che ospita anche la sezione “Lemon Bowl Live”, un match center che consente ad atleti e appassionati di tenere sotto controllo l’andamento di tutti gli incontri.

Buona la prima per tanti talenti internazionali – Dopo aver vinto le prequalificazioni andate in scena all’Emilio Sanchez Academy, Annalisa Oblatore ha fatto il suo esordio al Lemon Bowl. La giovane under 12, nata dalle parti di Tarragona, rappresenta la Spagna ma è di famiglia italiana. Brillante in campo e fuori, la piccola Annalisa parla italiano, spagnolo, catalano e inglese. Nel suo debutto è stata protagonista di una rimonta sull’ottima Dalila Tagliaferri per 0-6 6-2 10/3: “Ho recuperato il 6-0 iniziale riuscendo a giocare un buon secondo set e poi aggiudicandomi il match tie-break. Disputare un incontro al Foro Italico è stata una grande emozione, d’altronde in tv guardo sempre gli Internazionali d’Italia. Nei giorni scorsi ho provato a non pensarci troppo per poter giocare con più tranquillità. Sono nata a Tortosa, al sud di Tarragona, e da quando gioco a tennis sono sempre stata al Club Tennis Reus Monterols. Il mio tennis? Normalmente attacco, ma quando la mia avversaria sa comandare il gioco mi adatto in difesa”. Decisivo il match tie-break anche per il serbo Nikola Laketic (U12), messo a dura prova da Tommaso Desideri, rivale sconfitto per 7-5 1-6 12/10. Tra i talenti serbi si è distinta anche l’under 10 Danica Adamovic, che si è imposta per 6-1 6-1 su Giuditta Moncada. A livello under 10 maschile sono stati travolgenti anche i debutti dell’americano Joshua Toledano e il rumeno Matei Petre che hanno eliminato Davide Gabrielli (6-1 6-2) e Cristian Trecastagni (6-1 6-1). Questi sono solo alcuni dei ragazzi internazionali che domani si giocheranno un posto nei quarti di finale.

