Bob, St. Moritz 2024: Italia dodicesima nel quattro, doppietta tedesca anche nel doppio femminile

Bis di doppiette tedesche nell’ultima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2023/2024 di bob sul budello svizzero di St. Moritz. Nel bob a 4 il quartetto teutonico Lochner/Bauer/Bruckert/Fleischhauer ha trionfato grazie al miglior tempo in entrambe le frazioni (2’08″89), battendo i connazionali Friedrich/Margis/Bauer/Schüller, costantemente secondi. Terzo posto per l’equipaggio lettone Cipulis/Springis/Kaufmanis/Lindeblats. L’Italia ha chiuso invece al dodicesimo posto con il quartetto Baumgartner/Fantazzini/Mircea/Bilotti, risalito nella seconda run grazie al nono tempo parziale. Quindicesima piazza infine per Variola/Obou/Batti/Colantoni, secondo equipaggio azzurro al via.

Nessuna coppia italiana invece nel bob a 2 femminile del mattino, dove la Germania ha centrato un’altra doppietta con il primo posto di Nolte/Schuten davanti a Buckwitz/Siebert. Terzo posto per le svizzere Hasler/Morell. Di seguito, la top-10 delle due gare ed i piazzamenti degli equipaggi azzurri.

RISULTATI QUATTRO MASCHILE

Lochner/Bauer/Bruckert/Fleischhauer GER 2:08.89 Friedrich/Margis/Bauer/Schüller GER +0.10 Cipulis/Springis/Kaufmanis/Lindeblats LAT +0.40 Vogt/Orsinger/Knuser/Michel SUI +0.68 Friedli/Schlapfer/Rolli/Haas SUI +0.73 Hall/Greenwood/Lawrence/Cackett GBR +0.75 Follador/Mariani/Hufschmid/Jones SUI +1.41 Treichl/Stepan/Sammer/Huber +1.42 Ammour/Ammour/Hertel/Schenk GER +1.47 Li/Wei/Zhu/Wu CHN +1.69

12. Baumgartner/Fantazzini/Mircea/Bilotti ITA +1.74

15. Variola/Obou/Batti/Colantoni ITA + 2.73

RISULTATI DOPPIO FEMMINILE

1. Laura Nolte/Neele Schuten GER 2:16.59

2. Lisa Buckwitz/Lauryn Siebert GER +0.08

3. Melanie Hasler/MAra Morell SUI +0.38

4. Margot Boch/Talia Solitude FRA +0.84

5. Bree Walker/Kiara Ressingius NZL +1.13

6. Kaysha Love/Azaria Hill USA +1.26

7. Kim Kalicki/Leonie Fiebig GER +1.43

8. Elana Meyers Taylor/Emily Renna USA +1.45

9. Katrin Beierl/Sandra Wöss AUT +1.68

9. Qing Ying/Yinghui Tan CHN +1.68