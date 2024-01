LIVE – Casertana-Messina 0-1, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Casertana-Messina, match valido per il girone C di Serie C 2023/2024. Al Pinto scontro importante tra i campani e i siciliani: da una parte la formazione seconda in classifica che può portarsi a -3 dalla vetta, dall’altra i peloritani che cercano punti preziosi in chiave salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio nella partita della ventunesima giornata? Si parte alle ore 14 di domenica 14 gennaio.

Casertana-Messina ore 14

31′ – Ancora Rosafio, risponde Venturi.

30′ – Rosafio a botta sicura da pochi metri, Sciacca salva sulla linea il 2-0.

24′ – Cartellino giallo per Montalto, che era diffidato e salterà la gara con l’Avellino.

21′ – Venturi smanaccia un cross insidioso di Rosafio, Emmausso è il primo ad avventarsi sulla respinta e segna il suo quinto gol in campionato.

20′ – Messina avanti al 20′, gol di Emmausso.

17′ – Imprecisa in fase di rifinitura la Casertana.

15′ – Grande imbucata di Toscano per Anastasio, che non riesce a crossare dalla linea di fondo.

9′ – Avvio piuttosto spezzettato.

5′ – Casertana in possesso di palla.

1′ – Si parte.

13.55 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Casertana e Messina.