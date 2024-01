Sinner campione, arrivano anche i complimenti del Papa

Oggi il Papa ha ricevuto una delegazione del Real Club de Tenis Barcelona, in occasione dei 125 anni del club sportivo. Subito dopo si è complimentato con gli italiani, e Sinner, per i grandi successi nel tennis. “Anche dal tennis è possibile trarre lezioni di vita per la crescita di ogni persona e della società. Nel tennis, come nella vita, non possiamo vincere sempre, ma sarà una sfida che arricchisce se, giocando in modo educato e secondo le regole, impareremo che non è una lotta ma un dialogo che implica il nostro sforzo e ci consente di migliorarci. Nel campo di gioco, come in quello dell’esistenza, a volte ci sentiamo soli. Ma, anche quando succede, siamo sempre alla presenza del Signore che ci insegna che cosa significa il rispetto, la comprensione e il bisogno di una comunicazione costante con l’altro”, le parole del Pontefice.