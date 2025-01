La terza tappa di Coppa del Mondo 2024/25 di bob, di scena in Germania sul budello di Winterberg, si è conclusa con le ultime due gare odierne, il bob a due femminile e il bob a quattro maschile. Nella prova maschile è arrivato il successo del team britannico composto da Brad Hall / Taylor Lawrence / Arran Gulliver / Greg Cackett che con 1’48″07 hanno interrotto il dominio tedesco di questa prima parte di stagione, precedendo Francesco Friedrich / Simon Wulff / Matthias Sommer / Felix Straub di 0″19, con Adam Ammour / Theo Hempel / Benedikt Hertel / Rupert Schenk terzi a 0″48. Qualche rimpianto per gli azzurri. Patrick Baumgartner / Eric Fantazzini / Robert Mircea / Lorenzo Bilotti hanno infatti chiuso in quarta posizione a 0:51.

Prima manche chiusa al quarto posto dal quartetto azzurro, con un ritardo di 0.29 dai primi, ovvero il team britannico (Hall/Lawrence/Gulliver/Cackett). In seconda e terza posizione due quartetti della Germania, quello guidato da Friedrich e l’altro da Ammour. Proprio il quartetto guidato dal classe 2001 è riuscito a precedere il team Baumgartner di quei tre centesimi di secondo decisivi per tagliare fuori gli azzurri dal podio. Quinta posizione per gli svizzeri Michael Vogt / Dominik Schläpfer / Dominik Hufschmid / Andreas Haas (0.70). Sesta posizione per gli altri tedeschi Johannes Lochner / Erec Bruckert / Joshua Tasche / Florian Bauer, davanti agli austriaci Markus Treichl / Sascha Stepan / Sebastian Mitterer / Kristian Huber.

Assolo tedesco nel bob a due femminile

Grande prova delle atlete di casa nel bob a due femminile. Sul budello di Winterberg infatti va in scena una tripletta della Germania, con la vittoria di Lisa Buckwitz che bissa il successo di ieri nel monobob davanti alle due connazionali Laura Nolte e Kim Kalicki. Buckwitz ha concluso con il tempo di 1:54.01, completando la rimonta nella seconda run grazie ad uno splendido crono di 56.76 sulla leader della prima manche Nolte, staccata alla fine di un solo centesimo. Il distacco della terza classificata Kalicki è invece di 20 centesimi, nettamente davanti alla statunitense Kaillie Humphries e all’australiana Bree Walker, rispettivamente quarta e quinta.

Nella gara odierna di bob a due non erano presenti atlete azzurre. In classifica generale Nolte guida con 660 punti davanti a Buckwitz, che grazie alla vittoria di oggi si è avvicinata a 33 lunghezze dalla leader. Terza è l’altra tedesca Kalicki a quota 610, con un vantaggio importante sulla svizzera Melanie Hasler e su Humphries, quarta e quinta con 536 e 520 punti.

La top10 del bob a due femminile a Winterberg

Lisa Buckwitz/Kira Lepperheide (GER) 1:54.01 Laura Nolte/Deborah Levi (GER) +0.01 Kim Kalicki/Leonie Febig (GER) +0.20 Kaillie Armbruster Humphries/Emily Renna (USA) +0.75 Bree Walker/Kiara Reddingius (AUS) +0.76 Melanie Hasler/Muswama Kambundji (SUI) +0.81 Margot Boch/Carla Senechal (FRA) +0.85 Katrin Beierl/Nicola Pichler (AUT) +0.98 Linda Weiszewski/Klaudia Adamek (POL) +1.09 Debora Annen/Julie Marie Leuenberger (SUI) +1.38

La top10 del bob a quattro maschile a Winterberg