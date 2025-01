Nadia Battocletti non si ferma e, dopo la vittoria a Bolzano nella BOclassic di San Silvestro, ricomincia con la prima gara del 2025: appuntamento domani, lunedì 6 gennaio, al Campaccio, appuntamento a San Giorgio su Legnano. È la prima gara di cross dell’anno, con la fresca campionessa europea che proverà a riportare il tricolore in alto anche in questa corsa, dove una vittoria italiana manca da 31 anni, quando a vincere fu Silvia Sommaggio. Spazio, quindi, alla grande classica dell’Epifania, in cui la 24enne delle Fiamme Azzurre chiuse seconda nella passata edizione nonostante la febbre.

Dopo i due ori europei nei 5.000 e 10.000 su pista, Battocletti è di diritto la grande favorita per l’edizione numero 68 della tappa Gold del World Cross Country Tour. Questo anche perché, nel 2024, proprio con l’affermazione in Turchia, è diventata la prima donna di sempre a conquistare le tre corone (U20, U23 e senior). Tra le avversarie ci sono la burundese Micheline Niyomahoro, la finlandese Susanna Saapunki (Us Malonno) e la portoghese Neide Dias, mentre tra le altre italiane in gara ecco Elisa Palmero (Esercito), oro europeo a squadre, e Michela Cesarò (Carabinieri).

Le parole di Battocletti

“Mi aspetto di divertirmi – ha spiegato Battocletti nella presentazione della vigilia – perché qui ho partecipato sin da bambina, sempre con grande emozione. Conto di poter proseguire la tradizione che il Campaccio, la mia prima gara dell’anno, mi porti fortuna, come è stata la scorsa edizione che ha aperto un anno di grandi successi. Tanti i sogni per il futuro, sicuramente la maratona è nei miei programmi nei prossimi anni”. Si comincia alle 14:05 con diretta tv su Rai Sport.

Campaccio, al maschile occhi puntati su Aouani

Grandi nomi anche nella gara maschile, che prenderà il via alle 14:35. Tra tutti, ecco il trittico africano composto dall’etiope Telahun Haile Bekele, trionfatore a Bolzano nell’ultimo giorno del 2024, dall’ugandese Oscar Chelimo, reduce da tre arrivi in top-4, tra cui due podi, nelle ultime edizioni della corsa, e il keniano Matthew Kipkoech Kipruto, che a novembre ha vinto la Cinque Mulini. Per quanto riguarda l’Italia, ecco Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), che torna in gara dopo aver fatto segnare il secondo tempo di sempre nella maratona di Valencia. “La condizione è sicuramente buona, la voglia di correre è tanta, mi aspetto di fare una gara da protagonista”, le sue parole.

Occhi puntati anche su Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre), che di recente ha debuttato nella maratona vincendo a Torino in 2h11:13, oltre a Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto) e Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto). Tra gli altri concorrenti, spicca il siepista tunisino Mohamed Amin Jhinaoui, che ha chiuso ai piedi del podio alle Olimpiadi di Parigi 2024.