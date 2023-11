Bob a quattro, impresa Italia a Yanqing: Baumgartner trascina azzurri a uno storico secondo posto

L’Italia è ancora senza una pista per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma nel frattempo nel bob a quattro gli azzurri scrivono una pagina di storia. A Yanqing, in Cina, i bobbisti italiani – in testa il pilota Patrick Baumgartner e con lui Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti – firmano infatti un’impresa leggendaria, riuscendo a chiudere al secondo posto la gara di questa mattina, ritrovando il podio diciotto anni dopo Lake Placid nel 2005 con l’equipaggio guidato da Bertazzo insieme a Ottolino, Torchio e Morbidelli (nel 2011 l’ultima vittoria in assoluto nel bob con Bertazzo-Torchio). E’ arrivato così uno splendido secondo posto per l’equipaggio italiano, che manca la vittoria per appena 31 centesimi di ritardo al termine delle due manche nei confronti della Germania, che è salita sul podio anche con l’altro equipaggi