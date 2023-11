Cile, Alexis Sanchez durissimo: “Dalle docce uscivano i nostri stessi escrementi”

Attacco durissimo di Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, nei confronti della Federcalcio del Cile in conferenza stampa: “Tre docce non funzionano nel centro sportivo. Come può andare avanti una nazionale così? Allo stadio del Colo Colo dalle docce negli spogliatoi uscivano i nostri stessi escrementi. E’ una Nazionale o è una squadra di terza categoria?”, ha spiegato il centravanti nerazzurro.

"En el complejo de Chile hay tres duchas que no funcionan. Salía excremento de una. No sé si esto es una selección o un equipo de tercera". Alexis Sánchez, durísimo. ¿Qué opinan?pic.twitter.com/rlL1c0GXBB — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) November 19, 2023