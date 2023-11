Basket, Serie A1: Varnado e Ogbeide trascinano Pistoia: Sassari sconfitta 68-63

La Estra Pistoia batte 68-63 la Dinamo Sassari nella partita valevole come ottava giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Quattro giocatori in doppia cifra per i padroni di casa: Varnado è il miglior realizzatore con 14 punti, due in più di Willis (4/8 da tre), mentre Wheatle e Hawkins ne mettono rispettivamente 11 e 10. Ottima prova anche per Ogbeide che si conferma rimbalzista pericoloso con quota 10 (4 offensivi, 6 difensivi). A Sassari invece non bastano i 12 punti di Tyree e gli 11 di Gombauld. Proprio il 26enne francese ha guidato la reazione degli ospiti dopo un intervallo che ha visto Pistoia chiudere con un vantaggio di +8. L’impatto di Gombauld ad inizio terzo quarto è devastante con i suoi sei punti in fila degli undici totali che permettono a Sassari di portarsi sul -2. A suonare la carica per i padroni di casa però è Willis che in quel momento firma forse la più importante delle sue quattro triple giornaliere. Sassari però resta viva e nell’ultimo quarto trova anche la forza, con i liberi di McKinnie, di affacciarsi ad una lunghezza di svantaggio su Pistoia. A questo punto però è Moore (7 punti e 7 assist) che si carica sulle spalle la formazione di casa, contribuendo con la sua tripla al nuovo +9. Gli ultimi a smettere di crederci per Sassari sono Gombauld e Tyree, ma i liberi di Hawkins chiudono la contesa sul definitivo 68-63.