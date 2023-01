Bob a 2, Coppa del Mondo Winterberg 2023: vincono Lochner/Fleischhauer, Variola e Obou al 12° posto

I risultati della gara di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di bob a due. Sul budello tedesco la vittoria è andata ai padroni di casa Johannes Lochner e Georg Fleischhauer, che firmando il miglior tempo in entrambe le manches hanno preceduto di 14 centesimi gli svizzeri Michael Vogt e Sandro Michel. Completano il podio i britannici Brad Hall e Taylor Lawrence, che hanno chiuso a +0.27 dai vincitori. Un successo che ha permesso alla coppia tedesca di balzare anche al comando della classifica generale, approfittando dell’opaca prestazione dei connazionali Francesco Friedrich e Thorsten Margis, oggi solo sesti a 86 centesimi.

In casa Italia c’è da registrare il dodicesimo posto della coppia formata da Mattia Variola e Josè Delmas Obou, che hanno chiuso le due manches a pari merito con l’equipaggio rumeno a +1.68 da Lochner e Fleischhauer. In classifica generale adesso Lochner/Fleischhauer guidano con 842 punti, sei in più di Friedrich e Margis. Terzi Hall e Lawrence, mentre Variola/Obou sono diciassettesimi.